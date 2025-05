Papa Leone XIV: per quale squadra di Serie A tifa? “È sfegatato”

L’8 maggio 2025 è stata una giornata storica per il mondo della Chiesa: è stato eletto Papa Leone XIV come nuovo Pontefice.

Robert Francis Prevost, americano, è il nuovo “capo” della Chiesa cattolica dopo la morte Jorge Maria Bergoglio, Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025. Sono stati giorni intensi per il Vaticano, con il conclave durato appena due giorni e con 3 “fumate” che sono state fondamentali per arrivare alla scelta del nuovo Papa. Alla terza fumata, quella bianca, è stato eletto l’americano Prevost come nuovo Papa.

Il nuovo arcivescovo di Roma è un grande appassionato di sport, ma qual è la sua squadra del cuore in Serie A?

Papa Leone XIV ama il calcio: tifa una squadra di Serie A

L’elezione di Papa Leone XIV ha fatto gioire milioni di religiosi in tutto il mondo che aspettavano la nuova guida spirituale dopo la dipartita di Papa Francesco di qualche settimana fa. Ora è l’americano Prevost a salire sul trono papale e sarà lui la nuova guida della Chiesa cattolica.

Ha scelto il nome di Papa Leone XIV perché decide di dare continuità rispetto a un altro Papa che nel 1891 firmò uno dei documenti più rilevanti per la Chiesa dell’Ottocento, la Rerum Novarum, ovvero Leone XIII, in cui si inaugurò di fatto la dottrina sociale della Chiesa parlando di giustizia sociale, diritti dei lavoratori, di socialismo e capitalismo.

Papa Leone XIV è anche un grande tifoso di calcio e segue molto la Serie A: è stata svelata la “squadra del cuore”.

Per chi tifa Papa Leone XIV: risponde Padre Giuseppe Pagano

Papa Leone XIV è un grande appassionato di sport ma inizialmente non aveva il calcio tra le sue passioni sportive. Nella sua vita ha praticato a lungo il tennis e si è dichiarato spesso un tennista dilettante. Lo ha rivelato nel settembre 2023, appena due mesi dopo essere stato nominato cardinale da Papa Francesco, in un’intervista al sito dell’Ordine di Sant’Agostino.

Ma arrivato in Italia si è appassionato anche al calcio e alla Serie A: Papa Leone XIV è un tifoso della Roma. A rivelarlo è uno degli uomini di Chiesa che più sono vicini all’arcivescovo americano che ora è l’uomo più importante della Chiesa cattolica.

“È un grande tifoso della Roma“, ha detto Padre Giuseppe Pagano ai microfoni dell’ANSA, rivelando che “l’ho sentito dopo la vittoria contro la Fiorentina e scherzando mi ha detto: “Questo è il primo miracolo di Papa Francesco da quando è morto“”.

Papa Leone XIV tifa Roma: il web scherza… con Ranieri

La Roma è la squadra del cuore di Papa Leone XIV e dopo la divulgazione della notizia sono arrivati anche i primi meme e le prime parodie sul web che hanno fatto in un attimo il giro del mondo e sono andate virali.

Lo scherzo più simpatico e sicuramente gradito anche dal Pontefice riguarda la sua somiglianza con Claudio Ranieri, attuale allenatore della Roma, che è stato paragonato alle fattezze estetiche del nuovo Papa.