Serie A, hanno scelto Farioli in panchina: volo prenotato per l’Italia

I club di Serie A sono pronti a cambiare allenatori a fine stagione: c’è stata l’accelerata per Francesco Farioli, pronto al top club.

Francesco Farioli è pronto ad arrivare in Serie A dopo l’annata straordinaria con l’Ajax che ha vinto il campionato olandese e il tecnico italiano è stato il grande protagonista.

Serie A, cambia l’allenatore nella big: accordo con Farioli

Secondo le ultime notizie, Francesco Farioli può tornare in Serie A dopo la stagione all’Ajax: pronto il contratto con una big.

Farioli torna in Serie A: contatti diretti con la Roma

La Roma cambierà allenatore alla fine della stagione, con l’addio di Claudio Ranieri che è ormai già stato scritto e annunciato più volte dall’attuale mister romano.

Secondo quanto riferisce RadioRadio, la Roma ha intenzione di prendere Francesco Farioli in panchina per la prossima stagione. Claudio Ranieri ha già avviato i colloqui con diversi nuovi allenatori e ora il giovane tecnico italiano è in cima alla lista dei desideri del tecnico.

Il futuro di Farioli potrebbe essere alla Roma, con la sua prima vera esperienza da allenatore di Serie A che potrebbe essere subito di altissimo livello e di grande pressione, soprattutto dopo il grande miracolo sportivo che ha portato avanti Claudio Ranieri.

Farioli alla Roma, contratto già pronto: arriva a giugno

Francesco Farioli è l’obiettivo numero uno della Roma per la panchina. Non è ancora certo se la Roma giocherà in Champions League l’anno prossimo ma il giovanissimo allenatore italiano potrebbe essere il nuovo tecnico e la speranza del futuro.

Farioli alla Roma potrebbe avviare un progetto molto interessante, fatto di bel gioco e di una filosofia moderna che può portare la Roma a vivere una stagione davvero importante e con un trofeo.