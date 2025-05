“Il resto è noia”, Conte annuncia il suo futuro: scelta fatta

Il futuro di Antonio Conte sarà al Napoli o dirà addio al club azzurro in caso di Scudetto? Annuncio in conferenza stampa.

Il Napoli si sta giocando il tutto per tutto in questo finale di stagione, con tutte le possibilità di vincere il quarto Scudetto ferme nella proprie mani. Con 7 punti gli azzurri conquisteranno lo Scudetto a discapito dell’Inter e la partita contro il Genoa può essere già decisiva, dunque, per il finale di stagione che sarà davvero delicatissimo.

L’allenatore leccese ha ricostruito la mentalità del Napoli dopo un decimo posto che aveva lasciato macerie anche in tutta la tifoseria, disillusa dopo lo Scudetto meritato con Luciano Spalletti in panchina.

Futuro Conte: lascerà il Napoli? Le ultime

Il futuro di Antonio Conte è argomento di discussione giornaliera nell’ambiente Napoli. Tutti i tifosi sono in fibrillazione per capire quale sarà il futuro della squadra e se il presidente De Laurentiis avrà intenzione di dare carta bianca all’allenatore attuale per la formazione di una rosa molto forte che potrà competere per vincere anche l’anno prossimo.

Vincendo il quarto Scudetto con il Napoli, Conte farebbe un vero e proprio miracolo sportivo, visto da dove partiva la squadra e le enormi difficoltà che ci sono state durante tutto l’anno calcistico.

In conferenza stampa Antonio Conte ha risposto anche a una domanda sul futuro e lo ha fatto in maniera criptica, senza lasciar trasparire le sue sensazioni riguardo alla panchina del Napoli.

Conte annuncia il futuro: le parole

Al Napoli manca sempre meno per riuscire a vincere lo Scudetto, che per Conte sarà un vero prodigio e per il popolo napoletano sarebbe una grande occasione di riscatto sportivo dopo la passata stagione tremenda, con tre cambi in panchina e situazioni poco felici.

“Il tifoso in questo momento non mi chiede se resto“, spiega Conte in conferenza stampa, rivelando che “il tifoso oltre a grazie mi dice: lo vinciamo? E io dico ci proveremo sicuramente come stiamo facendo“.

Ma Conte resta al Napoli o va via? “Il resto? È noia”, ha poi concluso Conte parlando del suo futuro in azzurro. Dunque, non ci sono certezze ancora sulla sua permanenza, ma una svolta la si potrà avere tra qualche giorno.

Incontro Conte-De Laurentiis per stabilire il futuro

Dopo la partita contro il Genoa ci sarà un incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per stabilire il futuro. Si parleranno a chiare lettere, avranno modo di stabilire definitivamente la prossima stagione e capire se andare avanti insieme oppure no.

Conte farà molte richieste importanti al presidente De Laurentiis, dal mercato alla gestione delle risorse economiche extracampo ma comunque decisive per crescere, per esempio quella relativa ai campi di allenamento. Se tutto andrà per il verso giusto, Conte non avrà alcuna riserva a continuare in azzurro anche l’anno prossimo.