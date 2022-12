Sky, sconto sensazionale per quasi 2 anni: quando scade l’offerta

Sky, piattaforma satellitare d’intrattenimento, ha deciso di combattere il carovita proponendo un’offerta quasi imperdibile.

Più passa il tempo e più i tanto discussi Mondiali 2022 diventano interessanti. La manifestazione, arrivata ormai praticamente ai quarti di finale, ha fin qui regalato poche ma importanti soprese. La prima è sicuramente l’eliminazione della Germania che dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel 2014, ha trovato due eliminazioni alla fase a gironi in altrettanti torneo iridati ai quali ha preso parte.

Una specie di maledizione per la rappresentativa teutonica il cui cammino in un certo senso, ricorda molto quello affrontato dai rivali dell’Italia. La Nazionale azzurra, dopo il successo del 2006 proprio in terra tedesca, ha fallito due accessi agli ottavi di finale. Abbandonando così il torneo appena dopo la fase a gironi.

Ma non è tutto, perché nei successivi due Mondiali, in Russia nel 2018 e in Qatar quest’anno, la Nazionale non è riuscita nemmeno a qualificarsi. Involuzione pazzesca del calcio azzurro. Quest’incubo, ora, è lo stesso anche per i tedeschi. Nonostante un materiale umano dal quale ripartire di assoluta qualità.

Sky contro il carovita: offerta imperdibile

Al loro posto è riuscito ad andare avanti il sorprendente Giappone che ha creduto fino all’ultimo di poter scrivere la pagina più importante del proprio calcio. La squadra nipponica non è mai riuscita ad accedere ai quarti di finale nella sua storia e, per un pelo, non ce l’ha fatta nemmeno in quest’occasione.

A gioia per il passaggio alla fase successiva è stata la Croazia che quattro anni fa agguantò la finale. Per poi essere battuta dalla Francia campione, per la sua seconda volta nella storia, del torneo. Insomma, si continua a procedere ad ampie falcate al 18 dicembre. Data nella quale si disputerà l’incontro decisivo. Quello che assegnerà il titolo.

Poi, per i calciatori di tutto il mondo, sarà tempo di tornare a pensare alle vicende di club. In ballo c’è mezza stagione ancora da giocare. Per quanto concerne la Serie A, la ripresa del campionato italiano è fissata per il 4 gennaio prossimo. Due settimane e mezzo dopo la fine dei Mondiali.

La promozione sta quasi per scadere

I tifosi di tutta Italia, ma anche del mondo intero, sono pronti per tornare allo stadio e per incollarsi nuovamente alla televisione con un solo scopo: quello di seguire ed incitare i propri beniamini. Quando possibile sugli spalti, e le altre volte comodamente dal proprio divano di casa.

Perché in tempi moderni le pay tv e le televisioni satellitari, sono un bene quasi imprescindibile. Anche se sempre più gente ha deciso di farne a meno. A tal proposito, Sky ha da poco deciso di avanzare una nuova offerta per chi si convincerà a diventare suo cliente.

La piattaforma ha infatti deciso di applicare uno sconto superiore al 50% su alcuni contenuti. La cosiddetta “Special Week” terminerà lunedì 12 dicembre prossimo. La proposta prevede un abbonamento per Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount+ ad un presso ribassato a 19,90 al mese per il prossimo anno e mezzo. Prezzo vantaggioso rispetto ai 44 euro previsti fino a poco fa.