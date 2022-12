Totti e Noemi, nuovo arrivo in famiglia: fan della coppia al settimo cielo

Francesco Totti e Noemi Bocchi vogliono continuare a coronare il loro sogno d’amore. L’ultima notizia ha toccato il cuore dei fans.

Ancora un colpo di scena nella storia sentimentale tra l’ex calciatore Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. La compagna dell’ex capitano giallorosso, in grado di fargli dimenticare i dispiaceri scaturiti dal divorzio con Ilary Blasi, è il personaggio del momento per gli amanti del genere.

Nonostante la loro storia d’amore sia venuta alla luce appena pochi mesi fa, era circa la scorsa estate, la flower designer, così si è presentata al mondo, nel giro di poco tempo ha già catturato le luce dei riflettori. Certo, anche perché stare vicino all’ex capitano della Roma non è una cosa che tutte possono vantare.

Ciononostante, se Noemi è finita in prima pagina sui rotocalchi non sempre è stato grazie a vicende positive. Anzi, gli ultimi fatti che hanno schiaffato la compagna di Totti sulle copertine delle riviste, non sono state proprio delle migliori. Una delle ultime, infatti, l’ha ritratta in lacrime durante una cena intima che la coppia si era concessa. Quello che doveva essere un momenti di relax, si è invece trasformato in una serata da dimenticare.

Totti e Noemi: la famiglia si allarga

Nel bel mezzo della serata passata insieme in un noto ristorante romano, gli obiettivi dei paparazzi hanno immortalato Noemi con gli occhi pieni di lacrime. Il motivo sarebbe da attribuire ad una brusca lite con l’indimenticato numero 10 giallorosso.

Poi, sono arrivate anche delle dichiarazioni shock a turbare ancor di più la quiete della nuova lady Pupone. A rilasciarle è stato il suo ex marito che, attraverso un’intervista esclusiva e forse spinto dal livore per com’è andata la sua relazione con lei, è arrivato persino a mettere in dubbio l’identità di Noemi. Insomma, anche se Totti e la Bocchi si frequentano solo da pochi mesi, i colpi di scena sono già stati diversi.

L’ultimo, poi, è arrivato proprio poche ore fa. Come è noto da tempo, l’ex calciatore e l’ormai influencer sono andati a vivere insieme in un quartiere di Roma Nord. Un nuovo lieto inizio per entrambi. Tuttavia, anche questo lo si sapeva in tempi non sospetti, la coppia ha deciso di allargare ancor di più la famiglia.

Il nuovo arrivato a casa Totti-Bocchi

A rivelare quanto successo ci ha pensato il settimanale Nuovo che ha paparazzato Noemi in compagnia del nuovo arrivato in casa Totti. Anche se qualche perplessità c’era, i rispettivi figli sembrerebbero andare particolarmente d’accordo e ora potranno unire le loro forze per prendersi cura della new entry.

Il nome del nuovo acquisto a casa Totti-Bocchi è Simba e si tratta di un piccolo bulldog francese. Razza particolarmente in voga tra i calciatori. Proprio qualche settimana fa il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, Christian, ha compiuto gli anni e per regalo i suoi genitori hanno deciso di donargli Tyson, il suo nuovo compagno di giochi. Anche quest’ultimo è un bulldog francese.

Le prove di famiglia allargata procedono quindi a passo spedito. I fan della coppia festeggiano per il nuovo arrivato ma sperano che le belle soprese non siano finite qui. L’anno prossimo infatti, se le cose dovessero continuare con questo filone, potrebbe persino arrivare la sorpresa più gradita. Il prossimo arrivo potrebbe infatti essere un fratellino o una sorellina. Solo il tempo potrà però rispondere a questo quesito.