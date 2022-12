Ultim’ora Tacconi, messaggio da pelle d’oca: “Forza Stefano”

By

L’ultimo messaggio legato a Stefano Tacconi, ex portiere bianconero ricoverato, ha fatto venire la pelle d’oca agli amanti del calcio.

Continua il difficile momento della famiglia Tacconi. Stefano, ex portiere della Juventus vincitore della Champions League e non solo con il club bianconero, è ormai da tempo alle prese con un brutto male.

Era lo scorso aprile quando l’estremo difensore della Vecchia Signora degli anni ’80 fu costretto al ricovero ospedaliero per un aneurisma celebrare. Il problema rimediato da Tacconi è ancora presente e ha dato modo ad alcuni canali di informazione di speculare sul suo stato di salute.

Le condizioni dell’ex azzurro continuano a non essere delle migliori ma la sua situazione appare piuttosto stabile. Nonostante tempo fa qualcuno aveva diffuso la notizie della sua morte, Stefano Tacconi è ancora vivo e continua a lottare per riprendere, seppur in parte, le vita che aveva lasciato.

Nuovo messaggio di speranza per Stefano Tacconi

Nel post carriera, infatti, Tacconi ha intrapreso la strada dell’opinionista sportivo e in quel periodo è stato uno degli addetti ai lavori maggiormente apprezzati. In questo momento così delicato, tutti si sono stretti intorno all’ex calciatore.

In particolar modo suo figlio Andrea. Costretto, non molto tempo fa, a smentire categoricamente quella fake news che vedeva suo padre passato a miglior vita. “Cattivi e invidiosi che fanno questo solo per ottenere qualche like” aveva scritto il figlio d’arte attraverso i propri social network ufficiali.

Sfogo più che giustificato il suo. Tuttavia, qualche tempo dopo la falsa notizia, Andrea Tacconi è tornato nuovamente a parlare del padre sui social ma questa volta per dare a tutti i sostenitori di Stefano un messaggio di speranza.

L’ex juventino è infatti da poco tornato a muovere i primi passi in seguito all’emorragia celebrare che qualche tempo fa gli ha cambiato la vita. Decisamente una lieta novella che ha lasciato tutt’altro che indifferente il mondo dello sport.

La Nazionale artisti al fianco dell’ex portiere della Juventus

Lo sa bene la Nazionale artisti che attraverso il proprio profilo Instagram ha condiviso una storia in risposta a quanto detto dal giovane Andrea aggiungendo un tanto semplice quanto chiaro “Forza Stefano!“. La notizia della parziale ripresa del portiere bianconero ha sollevato gli animi di tutti gli amanti del calcio, non solo dei tifosi della Vecchia Signora.

Stefano Tacconi è stato uno degli estremi difensori più ammirati e vincenti della sua generazione ed è lecito che molti provino ancora delle simpatie nei suoi confronti. Il prossimo passo, si augura la famiglia, dev’essere quello di tornare in giro con papà Stefano e magari andare ad abbracciare di persona chi in questo momento così difficile è stato loro vicino.

Il giorno in cui Tacconi potrà riprendere ciò che ha lasciato in sospeso sarà un giorno di festa per questo sport. Dal proprio canto, suo figlio Andrea continua a stargli vicino più di chiunque altro dando informazioni sul suo stato di salute. Con l’augurio che ogni notizia sia migliore di quella precedente.