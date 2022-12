Totti-Noemi, arriva il gesto che nessuno si aspettava: è successo poco fa

Altro colpo di coda per Totti e Noemi. La coppia del momento sta facendo i conti con alcune spiacevoli situazioni.

La storia sentimentale tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue. Poco tempo fa la coppia ha fatto i bagagli ed è andata a vivere insieme in quel di Roma Nord. Le foto del trasloco hanno già fatto il giro del mondo. Tuttavia, quella della convivenza, era una mossa lecita che in molti si aspettavano.

In seguito ad alcune spiacevoli vicende, come quelle relative alla separazione tra l’ex capitano della Roma e la sua ex moglie Ilary Blasi, la nuova coppia del momento ha preso una decisione forte è ha scelto di mostrarsi al mondo come la più innamorata e romantica del momento. Ora bisogna parlare di Totti e Noemi come di una nuova famiglia.

Al punto che anche i loro rispettivi figli hanno cominciato a frequentarsi. Proprio Christian, primogenito di Totti e di Ilary, per Natale ha ricevuto dai due un bulldog francese. Regalo che ha fatto felice il giovane talento giallorosso che spesso e volentieri, di domenica, vede sugli spalti tutta la famiglia allargata intenta a fare il tifo per lui.

Totti e Noemi, la quiete dopo la tempesta

Ma ovviamente, per i due piccioncini non esistono solo luci. Anzi, sono anche svariate le ombre che hanno iniziato ad aleggiare attorno alla loro storia. I primi segnali dei guai in paradiso sono arrivati durante una cena intima. In quell’occasione, all’interno di un noto ristorante romano, i paparazzi avevano immortalato Noemi con gli occhi rigonfi di lacrime.

A colpire il suo stato d’animo sarebbe stata una violenta lite avuta con il suo nuovo compagno. Tuttavia, la loro relazione sembrerebbe oggi più solida che mai. Al punto che i tentativi di allargare ancora di più la famiglia sarebbero già iniziati. Chissà perciò che nel 2023 i due non possano avere addirittura un figlio insieme.

Secondo fonti vicine alla coppia, per Totti sarebbe un sogno. Anche se nel periodo recente, l’ex marito di Noemi Bocchi è tornato a mettere zizzania. In un’intervista di non molto tempo fa, l’ex compagno di lady Totti ha svelato alcuni particolari retroscena circa la sua ex moglie.

L’ex marito attacca, Noemi risponde: dura replica via social

Parole che però non sono state gradite dall’ormai influencer che proprio attraverso i proprio social ha voluto rispondere alle accuse in modo piuttosto particolare. Noemi ha infatti pubblicato una storia sul suo account Instagram dove mostrava un vecchio cartellone apparso sotto casa sua che recitava: “Grazie per questi 10 anni unici“.

Il tutto, però, è stato accompagnato dalla musica del circo. Insomma, un modo più o meno elegante per dare del buffone all’ex Mario Caucci che, nella chiacchierata avuta con il settimanale Chi gliene ha dette di tutti i colori. Nel frattempo, però, il Pupone è in Qatar ad assistere alla Coppa del Mondo. Quando tornerà parlerà con Noemi anche di quanto successo.

L’ex calciatore della Roma è infatti a Doha e non tornerà prima della prossima settimana. L’obiettivo dell’ex capitano giallorosso è quello di assistere alla finale del torneo tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappé. Una sfida epocale che ha già acceso l’interesse degli amanti di questo sport. Dopodiché, una volta terminata la kermesse qatariota, Totti tornerà nel suo nuovo nido d’amore pronto a passare le feste insieme a Noemi e alla sua famiglia. I due hanno già in mente grandi cose per Natale e Capodanno.